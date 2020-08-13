«Не могу спать уже четвертую ночь»: Арина Соболенко прокомментировала события в Беларуси

Арина Соболенко - первая ракетка Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусская теннисистка, победительница одного турнира Большого шлема в парном разряде, победительница девяти турниров WTA, финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной Беларуси Арина Соболенко прокомментировала ситуацию в стране. На своей странице в Instagram спортсменка сделала пост:

- Я не могу поверить, что все это происходит в моей мирной родной Беларуси. Я не могу спать уже четвертую ночь. Я не могу смотреть на жестокость по отношению к людям, которые беззащитны. Зачем? Пожалуйста, остановите насилие!!! Берегите себя и своих близких, мои дорогие белорусы.

Фото: Instagram

За два часа запись лайкнули более 3000 человек.

Напомним, ранее своим мнением о происходящих событиях поделились Макс Корж, Дарья Домрачева, Сергей Михалок и многие другие белорусы.

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