«Зачем создается хаос?»: мэр Минска Анатолий Сивак высказался о происходящем

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Мэр Минска Анатолий Сивак высказался о происходящем в стране. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Мингорисполкома «Минск. Официально».

«Я не понимаю, зачем на акции протеста выходят подростки и маленькие дети. Это что: щит или все же безрассудство? Зачем данные акции протеста, которые направлены против власти, если они создают проблемы для жителей городов? Для чего перекрываются перекрестки и останавливается движение общественного транспорта? Зачем весь этот хаос? Неужели эмоции бьют через край?» - заявил Сивак.

Он также добавил, что можно просто остаться дома. А если так поступить, то дома останутся и сотрудники милиции.

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Глава Минздрава заявил, что протест 12 августа был срежиссированным мероприятием, только представленным как стихийная акция (подробности).