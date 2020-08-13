В Витебске женщины из цепи солидарности прятались от ОМОНа за оградой костела

В Витебске цепи солидарности 13 августа собирались в разных районах города. К вечеру люди собрались у костела. На территории костела, как рассказали очевидцы, никого не задержали. Фото: Телеграм-канал Витебск: ПДД, экология, архитектура.

В четверг, 13 августа, в Витебске прошло несколько акций солидарности в разных районах города. С утра девушка с цветами в одиночку стояла на улице Ленинградской. Днем женщины собрались у Свято-Покровского собора.

- Мы прошли от церкви до костела, что недалеко от торгового центра "Грин". Шли колонной, ГАИ и ОМОН ехали рядом, кто-то из буса ОМОНа снимал нас на видео. Задержаний не было, они просто ехали рядом с нами, - рассказала Анна. - Мы дошли до "Грина", оставили там цветы, люди стали расходиться, осталась небольшая группа, которая хотела вернуться в центр, но за нами шли сотрудники милиции с мегафоном и просили разойтись, мы вынуждены были рассредоточиться.

Около 17.00 некоторые девушки вернулись к костелу Иисуса Милосердного, к ним присоединились люди. Потом, как рассказала Анна, костел стали окружать сотрудники милиции, девушки спрятались на территории костела и в самом здании. На видео, снятых около костела, видно, что некоторые женщины встали на колени и громко молились вслух.

- Задержали одного парня с бел-чырвона-белым флагом и еще несколько человек. Потом какое-то время ОМОНовцы просто ходили вокруг.

Вскоре в сторону костела пошла еще одна цепочка солидарности.

В восемь вечера люди все еще стояли у костела. В руках у многих цветы и шарики. В соцсетях сообщают, что вокруг костела много милиции, но на территории костела никого не задерживают.

С 6 до 7 часов вечера в цепь солидарности встали витебские врачи. Людей в белых халатах было около двухсот человек. Некоторые из них пришли в цепь перед дежурством, некоторые - сразу после работы.