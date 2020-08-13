«Нам всем вместе жить в этой стране»: медики обратились к белорусам

Официальное сообщение опубликовано в Telegram-канале Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Пресс-служба Министерства здравоохранения опубликовала официальное обращение к белорусам. В нем сказано, что ведомство с тревогой наблюдает за ситуацией, которая разворачивается в стране в последнее время.

- Волна насилия, поломанные судьбы и потерянное здоровье. Мы, врачи, призваны защищать и оберегать самое ценное из того, что есть у человека, - его жизнь и здоровье, не можем безучастно наблюдать за происходящим. Жизнь и здоровье (всех без исключения) граждан нашей страны бесценны!

Медики обратились к соотечественникам с призывом остановить раскручивание «спирали насилия» на улицах республики и перестать провоцировать друг друга.

- Мы хотим, чтобы в стране вновь звучал детский смех, а не вой сирен и гудков, звуки взрывов, мы хотим чувствовать атмосферу радости и спокойствия.

Медицинские работники подчеркивают, что жизнь очень хрупка и скоротечна, а здоровье легко потерять. Поэтому не стоит тратить этот бесценный дар на то, чтобы провоцировать насилие и поощрять наметившийся раскол в обществе.

- Помните, нам всем вместе жить в этой стране! - заключили медики.

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