«Если наш мэр знал, что происходит в городе, и ничего не сделал, нужен ли нам такой мэр?» В Жодино администрация города вышла к протестующим

Мэр Жодино Дмитрий Заблоцкий вышел к протестующим Фото: Алеся ДОБЫШ

В Жодино вышли несколько сотен протестующих, не согласных с тем, что сейчас происходит в Беларуси. На акции протеста есть пару десятков медиков. Они говорят, что не боятся быть уволенными, смело называют свои фамилии.

- Мы хотим показать, что медики с народом. Наши акции не срежиссированы, как сказал министр, нами никто не управляет, - объясняют врачи. - У нас больше не хватает нервов смотреть на то, что происходит. Мы ездим на вызовы к избитым людям, в СИЗО, где люди находятся со страшными травмами. Такого быть не должно.

К протестующим, как и обещал, около 20.00 вышел мэр города Дмитрий Заблоцкий. Слово взял местный житель: спросил, кто голосовал за Лукашенко. Мэр поднял руку, его освистали.

Жителей Жодино интересует, когда из города выведут ОМОН. Заблоцкий отвечает, что на территории города нет ОМОНа, но есть внутренние войска. Мэру не дают ответить на вопросы, скандируют «Позор!» и «Выпускай!»

Дмитрий Заблоцкий объясняет, что сегодня из изолятора освободили 500 человек, поэтому внутренние войска скоро покинут город.

- Как вы относитесь к рейдерскому захвату власти и почему вы в нем участвуете? - это еще один вопрос от жителей Жодино.

- Я не знаю, о чем идет речь, поэтому на вопросы, которые не понимаю, не отвечаю.

- Как вы занимаете должность, если не знаете, что такое рейдерский захват власти?

Жители Жодино задают много вопросов о том, почему силовики избивают людей в их городе. Мэр просит обращаться в милицию. На встрече тем временем уже собралось около 7 тысяч человек.

Пенсионер говорит протестующим, что люди занимаются искажением фактов:

- 40 и больше процентов проголосовали за действующего президента. Тут собрались те, кто поддался какой-то эйфории. Задавайте мне вопросы! - говорит он.

Толпа кричит «Ганьба!» и просит забрать микрофон.

Независимый наблюдатель говорит, что насчитала 947 человек на своем участке. В протоколе стояла цифра 1400.

- Где эти люди, они влезли через окно?

Еще одна девушка-наблюдатель говорит, что явка на предварительном голосовании составила 45%. А в основной день голосования - 65%.

- 110% явка - как такое может быть? - недоумевает она.

- Я не знаю, в чем вопрос. Вы подавали жалобу? - отвечает мэр.

- Независимые наблюдатели, которые подавали жалобы, были задержаны.

- Назовите фамилию. Это вранье!

В какой-то момент люди стали кричать «Уходи!» - теперь уже мэру:

- Если наш мэр знал, что происходит в городе, и ничего не сделал, нужен ли нам такой мэр?

- Ну, вам наверное нужно уже друг с другом пообщаться, - мэр заметно заволновался и вместе с прокурором под крики «Уходи!» вышел из толпы и направился в супермаркет.

Люди остались на месте, крича «Жыве!»