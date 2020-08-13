Наталья Кочанова: Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов

Кочанова обратилась к белорусам Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Наталья Кочанова обратилась к белорусам. Она отметила, что Александр Лукашенко уже услышал мнение трудовых коллективов. Об этом сообщил Телеграм-канал «Пул Первого».

«Нам не нужна драка. И тем более - война. Александр Лукашенко услышал мнение людей, которые работают на заводах, и уже поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли за последние несколько дней. Именно сейчас идет активная работа в данном направлении. Могу сказать, что на вечер 13 августа были отпущены более тысячи человек под обязательства дальнейшего неучастия в несанкционированных протестах. Несовершеннолетние граждане были переданы под расписки своим родителям», - отметила Кочанова.

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Он добавил, что можно просто остаться дома (подробности).