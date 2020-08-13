Фотофакт: выпускники 40-й минской гимназии вернули свои дипломы и грамоты

Свои грамоты выпускники гимназии приклеили на окно здания и на перила. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Днем 13 августа выпускники минской гимназии №40 вернули своей альма-матер грамоты и дипломы. Они повесили благодарственные листы на окно гимназии и приклеили их скотчем на перила.

Причиной тому - подозрение минчан в неправильном подсчете голосов членами избирательной комиссии на выборах. Кто-то поставил возле гимназии банку с копейками и листком, на котором было написано «Последние деньги, что я сдаю на школу».

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