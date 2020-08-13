Министр внутренних дел - о травле милиции: «Это провоцирует ответное насилие»

Юрий Караев во время эфира на телеканале ОНТ

В эфире телеканала ОНТ журналист спросил у Юрия Караева о травле. Травят сотрудников милиции, чиновников, учителей, журналистов, спортсменов и артистов.

- Тех, кто не сигналит, кто не надел белые ленточки. Тех, кто не сбежал предательски с работы. Их травят в интернете, звонят домой, близким, угрожают детям, женам, родителям. Как ваши сотрудники умеют с этим справляться? - спросил Марат Марков.

- К мирным протестам травля не имеет никакого отношения, - ответил глава МВД. - Травля - это подлый прием. В книге «Крестный отец» упоминается, что даже у сицилийских гангстеров в Нью-Йорке было святое правило: не трогать мирное население. Что же делают те, кто причисляет себя к мирным протестам (в Беларуси. - Ред.), угрожая сыну сотрудника милиции или его жене? Можно ли придумать более подлый прием? Это провоцирует ответное насилие.

По словам Караева, сотрудники ОМОН не из трусливых людей. И когда они слышат про адреса, у них в голове срабатывает цепочка: адреса нужны для того, чтобы нас преследовать, убивать. Что они в ответ будут делать? Естественно, начнут видеть мир сквозь определенную призму. И видеть в посторонних людях угрозу.

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Об этом Юрий Караев сообщил в эфире телеканала ОНТ (подробнее...).