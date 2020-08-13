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«Большинство не поддерживает протесты»: глава МВД - о том, как остановить насилие

Об этом Юрий Караев рассказал во время эфира на телеканале ОНТ
Елена ПриходькоЕленаПриходько
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Юрий Караев

Юрий Караев

Во время эфира на телеканале ОНТ министр внутренних дел рассказал, как остановить насилие:

- Не нужно обострять ситуацию, выходить на улицу и провоцировать беспорядки. Общественный порядок - это очень хрупко. Большинство не поддерживает протесты, люди недовольны «площадями хаоса» - и это сделали не силовики! Были попытки поджигать покрышки, были коктейли Молотова, пиротехника…

По словам главы МВД, любая революция, любой хаос порождает упадок жизни населения.

- Прекращается работа экономики, правоохранительные органы перестают работать. Нашей безопасности и спокойствию всегда завидовали многие страны! Из-за чего мы сейчас это все разрушаем - из-за каких эфемерных и непонятных целей? Беспорядки разрушат все, чем мы гордились!

Министр внутренних дел подчеркнул:

- Я всегда против любого насилия над журналистами! Я за то, чтобы все освещалось цивилизованно. Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Не лезьте в самое пекло!

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Об этом он заявил в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ (подробнее...).

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