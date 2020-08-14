Глава МВД о травмах силовиков: 10 получили травмы при наездах. Есть ожоги от пиротехники, вывернутые суставы

Министр силового ведомства заявил, что наезды на милицию и гаишников нарушители совершают для порождения ненависти. Фото: БелТА.

Вечером в четверг, 13 июля, глава силового ведомства выступил в эфире телеканала ОНТ и сделал несколько заявлений. Например, министр внутренних дел, говоря о том, как остановить насилие на улицах Беларуси, попросил не обострять ситуацию и не выходить на улицу, провоцируя беспорядки. Так как по его словам, большинство не поддерживает протесты.

Рассказал глава МВД и о травмах, которые получили его подчиненные на несанкционированных мероприятиях.

- Всего за трое суток было совершено 11 сознательных наездов на правоохранителей и военнослужащих внутренних войск. По сути, это покушения на убийство, - заявил Караев.

Министр сделал вывод, что наезды на милицию и гаишников нарушители совершают с целью эскалации насилия, для порождения ненависти.

Всего глава МВД констатировал, что за прошедшие сутки ранения получили свыше 50 милиционеров, у 10 из них травмы при наездах.

- Есть ожоги от пиротехники, вывернутые суставы - это я говорю о серьезных травмах. У этих ребят, у солдат внутренних войск, омоновцев, тоже есть родители, дети, жены, каково им? - спросил глава МВД.

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