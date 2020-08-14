Айтишники предложили помощь силовикам, которые хотят, но не могут уволиться, и те начали за ней обращаться

IT-предприниматель Сергей Борисюк рассказал, с какими трудностями сталкиваются силовики и правоохранители, которые не хотя участвовать в подавлении массовых протестов. Фото: dev.by.

«Комсомолка» ранее публиковала заявление айтишников и бизнесменов, которые предложили свою помощь милиционерам, омоновцам и другим силовикам, которые из-за финансовых трудностей не могут сейчас уволиться.

Инициаторам такого флешмоба помощи стал Микита Микадо, успешный белорусский IT-предприниматель. Он написал, что за сутки после его предложения о помощи к нему написали десятки работников силовых структур.

- Выходить на работу и бить своих сограждан не хотят. Боятся репрессий и последствий. Спрашивают, что делать, - написал Микадо и для начала предложил «заболеть». - Объясните ситуацию своему участковому врачу. Медики поймут. Как минимум несколько дней вы сможете избегать преступных приказов.

Коллега Микиты Сергей Борисюк также рассказал о массе обращений. Он рассказал о том, что ему пишут в «сухом, безэмоциональном остатке»:

- Люди опасаются и просят сохранить анонимность. Некоторые уже уволились и попали в затруднительное финансовое положение, особенно люди с семьями. Некоторые говорят, что не хотят брать деньги, а хотят заработать сами. Проблема у молодых людей - им грозят после увольнения выплаты государству за обучение в Академии МВД - от 10 до 20 тысяч долларов. А у проработавших в органах следователями многие годы другая проблема: весь их многолетний опыт в этом, и найти другую работу будет крайне сложно - нужна помощь с поиском работы, - перечислил IT-предприниматель.

В завершении они попросили «не раскручивать колесо», не угрожать силовикам и их семьям. Помогать, если есть возможность, и хотя бы записать видеообращение со словами поддержки.

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