Премьер-министр Беларуси о забастовках на предприятиях: «В промышленности все спокойно»

Премьер Беларуси назвал недовольства на предприятиях трудовыми спорами, не связанными с избирательной кампанией. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что акции протеста проходят на многих крупных предприятиях Беларуси.

Позже ситуацию для государственного информагентства БелТА прокомментировал премьер-министр Беларуси.

- Ситуация в промышленном комплексе абсолютно спокойная, все предприятия работают в штатном режиме, как бы кому-то ни хотелось преподнести по-иному, заявить о том, что происходят стачки, забастовки, еще что-нибудь, - прокомментировал Головченко.

По его словам, все же есть «заявления от коллективов», но о том, чтобы им дали работать, спокойно зарабатывать и кормить семьи.

- Заявления о якобы забастовках - это попытка создать миф о некой дестабилизации обстановки, - подчеркнул премьер.

Также, по словам главы правительства, протесты на проходных предприятий со стороны улицы - это постановочные сюжеты, а собрания пытались сымитировать посторонние люди.

В целом же правительство мониторит и контролирует ситуацию в промышленном комплексе:

- Мы находимся в тесном контакте с руководителями предприятий, профсоюзами. Видим попытку раскачать ситуацию. Информацию проверяли и верифицировали, - пояснил Головченко и заявил: - Никаких оснований верить этим слухам (я бы даже назвал их провокациями) нет!

Резюмируя, премьер-министр добавил, что недовольства на предприятиях, если и будут где-то присутствовать, то это трудовые споры, не связанные с избирательной кампанией.

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