Латвия заявила, что может отказаться проводить чемпионат по хоккею с Минском. В Федерации хоккея опровергли: Мы аполитичны

Международная федерация по хоккею следит за ситуацией в Беларуси, но переносить чемпионат 2021-го года не намерена. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что из-за ситуации в Беларуси после президентских выборов и ухудшения ее отношений с ЕС, чемпионат мира по хоккею 2021 года может быть из Минска перенесен в другую страну, сообщило издание DELFI по информации Русского вещания LTV7.

Основанием для этого стало заявление премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша.

- Проведение чемпионата совместно с Беларусью сейчас под вопросом. Я уже попросил Минобразования, отвечающее и за спорт, связаться с Международной хоккейной федерацией, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить, - подчеркнул латвийский премьер.

Однако в Международной федерации хоккея опровергли слухи о переносе чемпионата из Беларуси в другую страну, пишет ТАСС.

- Наша федерация является аполитичной, мы никогда не обсуждали вопрос, что мы можем отменить чемпионат мира, - заявил президент IIHF Рене Фазель. - В то же время за ситуацией в Беларуси мы сейчас наблюдаем, видим демонстрации после избрания президентом Лукашенко, но это не роль международной спортивной федерации - делать политические заявления в такое время.

Напомним международный турнир по хоккею запланирован на период с 21 мая по 6 июня 2021 года и должен пройти в двух столицах: Риге и Минске.

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