Адвокаты не видели Виктора Бабарико с 7 августа: Не пускают по техническим причинам

Адвокаты снова не могут попасть к Бабарико, по их мнению, Генпрокуратура может предотвратить систематические нарушения, но бездействует. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как написал на странице в Facebook один из защитников Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский, правозащитники не могут попасть к своему подзащитному около недели, с 7 августа их не пускают в СИЗО КГБ. Официальная причина отказа - «технические причины».

Как подчеркнул адвокат, они вновь подали жалобу на имя генпрокурора, напоминая о системности нарушений, и требуют принять срочные меры.

- Когда-то это будет в учебниках права - как пример бездействия должностных лиц, которые могли предотвратить насилие в отношении мирных граждан и нарушения прав человека, но предпочли промолчать. И тот гул от автомобильных сигналов, которым сегодня наполнен город, это доказательство того, что народ все видит, - эмоционально резюмировал адвокат Лаевский.

Напомним несостоявшегося кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына задержали 18 июня 2020 года. Позже ему было предъявлено обвинение в финансовых махинациях.

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