В Госпогранкомитете заявили о возможных провокаторах, которых не впустили в страну

Подозрительным иностранцам запретили въезд в Беларусь. Фото: ГПК.

На сайте ГПК сообщили о том, что на днях пограничники не пропустили в Беларусь, как они считают, провокаторов.

Это произошло 12 августа во время оформления пассажирского рейса «Лондон - Минск». Среди других пассажиров подозрительными показались 45- и 27-летний мужчины, оба граждане Латвии. Иностранцам было отказано в посещении Беларуси.

- Один из мужчин рассказал, что приехал в Беларусь отдохнуть, но куда именно, еще не решил. А второй сослался на рабочие дела, но созвониться с партнером не мог - для связи был записан номер латвийского оператора, - пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в Госпогранкомитете, латвийцы были спортивного телосложения, везли с собой свыше 15 тысяч долларов. А у одного была еще татуировка с нацистской свастикой и нанесенной поверх розой ветров.

- В смартфоне одного мужчины была переписка в Телеграм. В чате было еще пятеро: двое латышей и трое украинцев. В чате они обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Беларусь. У того, что приехал на отдых, в телефоне были фотографии растущей конопли и селфи, где он курит самокрутки, - подчеркнули в ГПК.

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