Главный акционер «Уралхима»: Чтобы разговаривать с властью на равных, нужен Комитет спасения Беларуси из интеллигенции и предпринимателей

Дмитрий Мазепин обеспокоен, что Союзное государство Беларуси и России может быть разрушено «в пылу непримиримой бессмысленной борьбы». Фото: "РИА Новости".

Такое заявление минчанина, совладельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина со ссылкой на пресс-службу компании опубликовал РБК.

Мазепин обратился к Лукашенко с просьбой о признании очевидного факта протестной напряженности в обществе и призвал, не теряя времени, начать подробные мирные переговоры.

- Важно не упустить эту возможность, так как скоро она может стать единственной, - подчеркнул бизнесмен.

Говоря о Комитете национального спасения, в который, по его мнению, должны войти белорусская интеллигенция, бизнесмены и политики, он подчеркнул:

- Сформированный Комитет сможет разговаривать с властью на равных.

Кроме того, Мазепин призвал белорусские власти остановить бессмысленное кровопролитие и прекратить насилие против мирных граждан. А завершая открытое письмо, обратился к российским властям, попросив их не быть в стороне от происходящего в Беларуси: «Чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы».

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