Дмитриев призвал организовать новые выборы, выпустить всех задержанных на акциях, прекратить насилие и отправить в отставку ЦИК. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Власть сфальсифицировала выборы и объявила результаты, грубо искажающие волю народа. Люди выходят на мирные акции, организовывают забастовки, проявляют солидарность и находят десятки других способов сказать: «Беларусь за нового президента». Для успеха этой кампании у всех акций и действий должен быть единый список требований. Что бы вы ни организовывали, требуйте:

1. Организовать новые, честные и прозрачные выборы президента.

2. Освободить всех задержанных на мирных акциях и политзаключенных.

3. Полностью прекратить насилие над мирными гражданами и расследовать все случаи использования силы с наказанием виновных.

4. Отправить в отставку главу и всех членов ЦИК, силовых министров и генерального прокурора страны, которые допустили массовые нарушения избирательного законодательства, использование силы против мирных демонстрантов и пытки.

5. Для обеспечения независимого расследования и проведения честных выборов необходимо сформировать Центральную избирательную комиссию в новом составе и назначить генерального прокурора из лиц, согласованных с альтернативными кандидатами в президенты.

Мы также требуем обеспечения безопасности работы и свободы для СМИ, не блокировать интернет и сайты независимых СМИ, а также эфира в государственных СМИ для альтернативных кандидатов в президенты. Эти пункты являются волей народа для обеспечения в Беларуси законности, мира и порядка. Мы будем вести эту кампанию мирно и по закону, согласно правам, что дает нам Конституция.

Напомним, 12 августа Андрей Дмитриев подал жалобу в ЦИК на непризнание президентских выборов.

- 9 августа стало днем не выборов, а начала борьбы за честные выборы. Мне тяжело видеть, как крадут ваши голоса. И радостно, что большинство белорусов решили выбрать нового президента, - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Адвокаты не видели Виктора Бабарико с 7 августа: Не пускают по техническим причинам

Правозащитники заявляют, что почти неделю не общались со своим подзащитным.

В Госпогранкомитете заявили о возможных провокаторах, которых не впустили в страну

Мужчины спортивного телосложения летели рейсом «Лондон - Минск», везли $15 тысяч, а у одного была татуировка-свастика.

Премьер-министр Беларуси о забастовках на предприятиях: «В промышленности все спокойно»

По словам Романа Головченко,о все белорусские предприятия работают в штатном режиме и ситуация «абсолютно спокойная», а заявления о забастовках - «попытка создать миф».