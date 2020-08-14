Белоруски в Минске и регионах снова выходят на мирные акции несогласия: С цветами, плакатами, а кто-то уже не в белом, а в черном

В Минске и регионах Беларуси женщины всех возрастов с цветами и шариками выходят на мирные акции несогласия. Фото: Надежда БУТОВИЧ

«Комсомолка» сообщала о том, что в Беларуси 13 августа продолжились мирные акции несогласия. Накануне в МВД констатировали, что акции беспорядков в Беларуси потеряли свой массовый характер, но и сообщили, что задержания продолжаются и что 12 августа были задержаны еще 700 человек.

С утра в пятницу, 14 августа, акции протестов в Беларуси продолжилось, очевидцы сообщали, что с утра на улицы и проспекта Минска снова начали выходить женщины и девушки. Как и ранее в руках у многих цветы, белые или красные воздушные шары, плакаты с мирными лозунгами: «Насильно мил не будешь», «Мы за мир», «Стоп насилие». Накануне девушки выходили в белой одежде, а в пятницу некоторые решили надеть черные футболки и платья.

Женщины выходят протестовать с цветами и плакатами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Также к акции солидарности вновь присоединяются медики. Врачи 10-ой горбольницы Минска вышли на акцию в 08.00 утра и заявили, что будут выходить в это время каждый день, пока всех задержанных, в то числе и их коллег не освободят, перед ними не извинятся и не выплатят компенсации.

Присоединились к акции несогласия музыканты у Филармонии, к 11.00 часам там собралось около ста человек - прохожие их поддерживают знаком мира и благодарят за позицию, водители сигналят. На акции солидарности они вышли с плакатами: «Как петь без голосва», «Музыканты против насиляи», «Остановите насилие», они поют «Купалiнку».

Также в цепь на Минской кольцевой дороге стали айтишники ПВТ.

Мирные акции протестов в Беларуси продолжаются, к ним присоединяется все больше людей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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