Я пока живой и не за границей: Лукашенко сделал заявление 14 августа

Белорусский лидер опроверг слухи о том, что после выборов он уехал за пределы республики. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как сообщает агентство БелТА, в пятницу, 14 августа, Александр Лукашенко проводит заседание по работе строительной отрасли.

Совещание он начал с того, что прокомментировал актуальную ситуацию в Беларуси и опроверг слухи о своей персоне.

- Для начала: я пока живой и не за границей. Как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают, мол, президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли, - подчеркнул глава Беларуси.

Далее президент перешел к актуальной ситуации в стране, а именно прокомментировал тему с призывами к забастовкам на предприятиях.

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