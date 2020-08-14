Лукашенко о забастовках на предприятиях: Не произведете 10 тракторов? Приедут немцы с американцами - перекрестятся

Александр Лукашенко сообщил, что забастовки в Беларуси будут на руку зарубежным предприятиям-конкурентам. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Утром в пятницу, 14 августа, президент Беларуси опроверг слухи о том, что якобы он покинул страну. С этого он начал совещание по вопросам строительной отрасли во Дворце Независимости, пишет БелТА.

Затем действующий белорусский лидер решил еще прокомментировать призывы к забастовкам на крупных предприятиях, он высказал свою позицию и обратился к рабочим.

- Позиция однозначна: в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже никого не должны держать. Если хотят работать - пожалуйста, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы его на аркане не затащим, - пояснил Лукашенко.

Однако он не преминул подчеркнуть неизбежные для экономики последствия после забастовок.

О «Беларуськалии» президент сказал, что если предприятии забастует на два дня, то его конкуренты - Россия и Канада - перекрестятся и быстро осуществят свои поставки на рынок.

Примерно то же он сказал о забастовках на МТЗ, МАЗе и других заводах машиностроительной отрасли:

- Ради бога! Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите их на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся, - заключил Лукашенко.

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