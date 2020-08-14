Светлана Тихановская выступила с новым обращением: Мэры городов, проведите 15 - 16 августа мирные акции

Тихановская записала новое видеообращение. Фото: стоп-кадр.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.

Несколько дней кандидат в президенты молчала, но 14 августа в сети появилось ее новое видеообращение. Вначале она сказала, что еще полгода назад никто не верил, что белорусы смогут объединиться и сказать «нет» старой власти. Она поблагодарила своих соратниц, штабы Цепкало и Бабарико, направила благодарности каждому своему избирателю - «стороннику перемен».

- Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью, - констатировала Тихановская.

Но затем она подчеркнула, что нынешняя ситуация в республике является критической.

- Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Человеческая жизнь - это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов, - пояснила экс-кандидат в президенты.

Светлана Тихановская призвала белорусские власти прекратить насилие и начать диалог. Для этого она обратилась к мэрам городов.

- Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе, - предложила Тихановская и напомнила: - Уже появляются абсолютно мирные акции: цепи женщин солидарности, абсолютно не воинственные. Они показывают всему миру, что мы, белорусы - открытые честные люди, и мы против насилия.

В завершение она обратилась и к силовикам, поблагодарив тех, кто отказался выполнять преступные приказы против своих граждан. Светлана Тихановская поблагодарила участников массовых забастовок на крупных предприятиях:

«Спасибо работникам БМЗ, Электротехнического завода, МАЗ, БелАЗ, айтикомпаниям из ПВТ и другим коллективам, кто присоединился. Давайте вместе защитим наш выбор», - призвала она.