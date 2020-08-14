Иван Ургант выступил против насилия силовиков в Беларуси

Российский шоумен Иван Ургант в своем блоге в Instagram высказался о ситуации в Беларуси.

«Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!» - написал он и разместил символ протестов - бело-красно-белый флаг.

В Беларуси после оглашения Центризбиркомом итогов выборов президента проходит волна протестов, на которых зафиксировано насилие со стороны силовиков. За это уже извинялся глава МВД. В общем, за эти дни было задержано около 6700 человек. В комментариях Урганта благодарят не только граждане Беларуси, но и представители иных стран мира. «Спасибо» - говорят журналисты, знаменитые модели, спортсмены.

Напомним, что в Беларуси после выборов начались акции протеста. Народ требует честных выборов и освобождения политических заключенных.

У Ивана Урганта 8,6 млн подписчиков.

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