В МВД заработала горячая линия для тех, кто ищет родственников и знакомых, которых задержали на протестах

Если гражданин отсутствует в списках, то можно оставлять свою контактную информацию для обратной связи Фото: Архив "КП"

14 августа с 14.00 в МВД Беларуси открылась горячая линия. Набрав номер телефона своего региона, можно узнать о местонахождении граждан, задержанных за участие в протестах, что проходят сейчас в Беларуси, сообщает в своём телеграм-канале пресс-секретарь МВД. Если гражданин отсутствует в списках, то можно оставлять свою контактную информацию для обратной связи.

По областным центрам информацию можно узнать в местных УВД по телефонам:

Минск:

(017) 218-73-92;

(017) 218-73-40;

(017) 239-43-84.

Брестская область:

(0162) 20-55-87.

Витебская область:

(0212) 24-03-29.

Гомельская область:

(0232) 96-74-47.

Гродненская область:

(0152) 79-70-22;

102.

Минская область:

(01795) 5-24-32, 102;

102.

Могилевская область:

102.

Как сообщила пресс-секретарь, возможны изменения и дополнения информации.