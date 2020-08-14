В МВД заработала горячая линия для тех, кто ищет родственников и знакомых, которых задержали на протестах

Если гражданин отсутствует в списках, то можно оставлять свою контактную информацию для обратной связи
Фото: Архив "КП"
14 августа с 14.00 в МВД Беларуси открылась горячая линия. Набрав номер телефона своего региона, можно узнать о местонахождении граждан, задержанных за участие в протестах, что проходят сейчас в Беларуси, сообщает в своём телеграм-канале пресс-секретарь МВД. Если гражданин отсутствует в списках, то можно оставлять свою контактную информацию для обратной связи.
По областным центрам информацию можно узнать в местных УВД по телефонам:
Минск:
(017) 218-73-92;
(017) 218-73-40;
(017) 239-43-84.
Брестская область:
(0162) 20-55-87.
Витебская область:
(0212) 24-03-29.
Гомельская область:
(0232) 96-74-47.
Гродненская область:
(0152) 79-70-22;
102.
Минская область:
(01795) 5-24-32, 102;
102.
Могилевская область:
102.
Как сообщила пресс-секретарь, возможны изменения и дополнения информации.