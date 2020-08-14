В Минске тысячи айтишников вышли на акцию протеста против насилия

Программисты пришли со своими клавиатурами и ноутбуками Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Акция протеста против насилия проходит возле МКАДа недалеко от Парка высоких технологий. Тысячи сотрудников IT-компаний с бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами и цветами машут сигналящим легковушкам и большегрузам.

Сотни сотрудников IT-компаний с бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами и цветами машут сигналящим легковушкам и большегрузам. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Кто-то машет клавиатурой и ноутбуком. Ребята держат таблички с надписью «Народ выбрал Тихановскую», «Медики расскажите увиденное», «Учителя не бойтесь быть честными».

Акция протеста против насилия проходит возле МКАДа недалеко от Парка высоких технологий. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

- Нашу коллегу избили - у нее ЧМТ. Она сейчас в больнице. Ее доставили туда из изолятора, - говорит сотрудница IT-компании, которая направлялась с цветком на акцию. - Мы против насилия!