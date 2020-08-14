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В Минске тысячи айтишников вышли на акцию протеста против насилия

Программисты пришли на митинг со своими клавиатурами и ноутбуками
Дарья ЛомоновскаяДарья ЛомоновскаяДарьяЛомоновская
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Программисты пришли со своими клавиатурами и ноутбуками

Программисты пришли со своими клавиатурами и ноутбуками

Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Акция протеста против насилия проходит возле МКАДа недалеко от Парка высоких технологий. Тысячи сотрудников IT-компаний с бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами и цветами машут сигналящим легковушкам и большегрузам.

Сотни сотрудников IT-компаний с бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами и цветами машут сигналящим легковушкам и большегрузам.

Сотни сотрудников IT-компаний с бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами и цветами машут сигналящим легковушкам и большегрузам.

Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Кто-то машет клавиатурой и ноутбуком. Ребята держат таблички с надписью «Народ выбрал Тихановскую», «Медики расскажите увиденное», «Учителя не бойтесь быть честными».

Акция протеста против насилия проходит возле МКАДа недалеко от Парка высоких технологий.

Акция протеста против насилия проходит возле МКАДа недалеко от Парка высоких технологий.

Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

- Нашу коллегу избили - у нее ЧМТ. Она сейчас в больнице. Ее доставили туда из изолятора, - говорит сотрудница IT-компании, которая направлялась с цветком на акцию. - Мы против насилия!

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