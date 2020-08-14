«Армия - для защиты от внешнего врага, а мирные жители города - не они». Журналисты Бреста написали открытое обращение к милиции

«Услышьте нас, пожалуйста: сейчас – не та ситуация, когда нужно держать людей в страхе» Фото: Оксана БРОВАЧ

Журналисты, редакторы, фотографы, сотрудники средств массовой информации и онлайн-медиа Бреста в открытом письме обратились к генерал-майору милиции, начальнику УВД Брестского облисполкома Александру Астрейко, а также ко всем руководителям подразделений, офицерам и личному составу брестской милиции. Одно из требований - это прекращение преследований и запугиваний журналистов, а также остановка в их адрес насилия. «Мы хотим выполнять эту свою непростую работу без страха быть неправомерно задержанным и избитым сотрудниками милиции», - говорится в сообщении.

Подписавшие обращение делают акцент на заявление министра внутренних дел Юрия Караева, в котором он сказал: «журналистов не трогать». Но до сих пор в неволе находятся корреспондент TUT.BY Станислав Коршунов и внештатный фотограф «Брестской газеты» Сергей Никрашевич. «Не нужно особое распоряжение министра для того, чтобы нас не трогать: на нашей стороне закон, который вы обязаны охранять, но почему-то сами же и нарушаете», - задают вопрос брестские журналисты. Брестчане хотят видеть в сотрудниках органов охраны правопорядка доблестных, благородных защитников, а не ожесточенных «ниндзя с дубинками».

В обращении отмечается, что жители региона разгневаны и обижены на милицию, на хамство и беспредел, которые почему-то в последнее время вершатся людьми в форме. «Дело чести для вас, офицеров с милицейскими погонами, - принести публичные и искренние, а не формальные извинения всем тем, кто пострадал от неправомерных, непропорциональных действий ваших подчиненных, выполняющих ваши приказы», - говорится в обращении. Далее журналисты предлагают силовикам перечитать основной закон страны - Конституцию.

«Услышьте нас, пожалуйста: сейчас - не та ситуация, когда нужно держать людей в страхе. Мы не хотим плевать вам в спину, нам надоело переходить на другую сторону улицы, только бы не встретиться с милицией. Мы хотим гордиться вами! И рассказывать о вас в наших изданиях только хорошие истории, соответствующие вашей миссии. Со своей стороны мы, журналисты, продолжим честно и добросовестно выполнять свою миссию», - обращаются брестские журналисты к правоохранителям.

В завершение они призвали оказывать поддержку обычным жителям Бреста. «Мы должны быть вместе, а не по разные стороны баррикад. Они не нужны в Беларуси никому», - написали журналисты. Ниже свои подписи поставили 22 работника СМИ.