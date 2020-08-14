Окончательные итоги выборов: 80,1% за Лукашенко, 10,1% за Тихановскую. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Теперь официально: Лукашенко на президентских выборах набрал 80,1%. За Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей, Анну Канопацкую - 1,68%, Андрея Дмитриева - 1,21%, Сергея Череченя - 1,14%, против всех - 4,59%.

Число избирателей, принявших участие в голосовании, - 5 818 955. Явка в целом по стране составляет 84,28%.

Сегодня состоялось заседание ЦИК, решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Беларуси избран Александр Лукашенко, говорится в сообщении Центризбиркома.

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