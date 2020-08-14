Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 августа 2020 года: 105 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки

За все время в стране было проведено 1 миллион 402 тысячи 346 тестов для выявления COVID-19 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В телеграм-канале Минздрава опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 14 августа. Всего число зараженных составляет 69 308 человек. Прирост за сутки - 105 случаев.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой были выписаны 66 452 белоруса. Не обошлось за сутки и без смертей. Как и вчера, за сутки скончались 4 человека. Всего же от коронавируса умерло 603 человека.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 миллион 402 тысячи 346 тестов для выявления COVID-19.

В мире на 14 августа количество заразившихся коронавирусом составило более 20 миллионов человек.

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сообщила, что вторая волна коронавируса в Беларуси ожидается в ноябре - декабре. К слову, к ней уже активно начали готовиться.