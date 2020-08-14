Граждан продолжают отпускать домой. Уже освобождено более 2 000. Сейчас освобождения продолжаются Фото: Святослав ЗОРКИЙ

МВД озабочено проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-секретарь структуры Ольга Чемоданова. Граждан продолжают отпускать домой. Уже освобождено более 2000. Сейчас освобождения продолжаются. «Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы», - отмечает она в сообщении.

Для МВД это действительно «проблема». Ведь, по рассказам самих задержанных, в одной камере было несколько десятков человек. Люди спали друг на друге, на полу, по очереди. Женщины не ели сутки и более. А мужчины постоянно подвергались мучениям и избиениям.

Подъехавший к изолятору замглавы МВД Александр Барсуков уверенно заявил, что издевательств никаких не было. Но по реакции окружающих было понятно, что он вызвал негодование у тех, кто ждал или уже дождался своих родных и близких у ЦИПа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МВД заработала горячая линия для тех, кто ищет родственников и знакомых, которых задержали на протестах

Если гражданин отсутствует в списках, то можно оставлять свою контактную информацию для обратной связи (подробности).

«Сделали табличку из хлеба, спичкой написали на ней телефоны и передали тем, кто вышел первым». Известный гид три дня провел в Жодинском СИЗО

Евгений Апанасевич, который рассказывал читателям «Комсомолки» о путешествиях по Беларуси, не участвовал в митингах, но был задержан (подробности).