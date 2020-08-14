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Общество

«Мои родители не наркоманы!». По Витебску ходит как минимум три колонны солидарности

Несколько сотен человек собрались у Витебского облисполкома, люди приглашают власть к диалогу
Наталья ПартолинаНаталья ПартолинаНатальяПартолина
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В Витебске на протесты вышло несколько тысяч человек, по городу ходит как минимум три колонны солидарности.

В Витебске на протесты вышло несколько тысяч человек, по городу ходит как минимум три колонны солидарности.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Примерно с 11 часов 14 августа жители Витебска начали выходить на улицу и выстраиваться в цепочки солидарности. Цепочек было несколько - как минимум три. Люди шли по разным маршрутам. Колонны с цветами и шариками можно было увидеть на проспекте Строителей, в районе Полоцкого путепровода, на проспекте Фрунзе, на улице Терешковой… По улицам прошли тысячи людей, проезжающие мимо автомобили гудели.

Многие взяли с собой детей, в колонне вместе со своей хозяйкой шла даже умилительная рыжая такса. У некоторых в руках импровизированные плакаты - листки бумаги с надписями «Мы вместе!», «Нет насилию!», «Юрий Хаджимуратович, остановите насилие!». Молодая мама с коляской пишет несколько слов на листочке прямо на ходу. Подросток идет с листком, на котором написано «Мои родители - не наркоманы!».

- Куда мы дальше идем? - спрашивает девушка.

- Похоже, прямиком на биржу труда! - усмехается ее соседка.

Женщина с тростью не может идти вместе со всеми, но стала на край тротуара с белой розой, чтобы поддержать марш солидарности. Навстречу колонне идет пенсионерка, машет рукой, что-то говорит. Упрекает? Нет, благословляет:

- Молодцы, деточки, какие же вы молодцы…

Колонна переходит дорогу строго по правилам, никто ничего не нарушает. Подъезжает колонна из двух десятков такси, все сигналят, многие машины украшены красными и белыми шариками, из окон доносится музыка - все это похоже на праздничный кортеж. Мимо несколько раз проезжает байкер на синем мотоцикле, из колонки у него гремит Цой.

Милиция не задерживает участников колонн солидарности, ее вообще не видно, снуют только автомобили ГАИ. В какой-то момент они перекрывают движение и отрезают часть таксистов.

Одна из колонн направилась к облисполкому. Участники мирного протеста подписывают обращение, которое намерены передать витебским властям.

- Пусть губернатор или мэр выйдут к нам, ответят на вопросы! - предлагает один из мужчин. - Не сейчас, пусть назначат время завтра или послезавтра, мы придем!

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Люди требуют остановить насилие.

Люди требуют остановить насилие.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Многие вышли с маленькими детьми.

Многие вышли с маленькими детьми.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Десятка два автомобилей такси подъехали, чтобы поддержать протестующих, со стороны это похоже на праздничный кортеж.

Десятка два автомобилей такси подъехали, чтобы поддержать протестующих, со стороны это похоже на праздничный кортеж.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Молодая мама пишет плакат прямо на ходу.

Молодая мама пишет плакат прямо на ходу.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Подросток несет табличку "Мои родители - не наркоманы!"

Подросток несет табличку "Мои родители - не наркоманы!"

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Колонная с цветами и шариками растягивается в цепочку, чтобы не мешать пешеходам.

Колонная с цветами и шариками растягивается в цепочку, чтобы не мешать пешеходам.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Участники мирного протеста переходят дорогу строго по правилам.

Участники мирного протеста переходят дорогу строго по правилам.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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