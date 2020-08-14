«Мои родители не наркоманы!». По Витебску ходит как минимум три колонны солидарности

В Витебске на протесты вышло несколько тысяч человек, по городу ходит как минимум три колонны солидарности. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Примерно с 11 часов 14 августа жители Витебска начали выходить на улицу и выстраиваться в цепочки солидарности. Цепочек было несколько - как минимум три. Люди шли по разным маршрутам. Колонны с цветами и шариками можно было увидеть на проспекте Строителей, в районе Полоцкого путепровода, на проспекте Фрунзе, на улице Терешковой… По улицам прошли тысячи людей, проезжающие мимо автомобили гудели.

Многие взяли с собой детей, в колонне вместе со своей хозяйкой шла даже умилительная рыжая такса. У некоторых в руках импровизированные плакаты - листки бумаги с надписями «Мы вместе!», «Нет насилию!», «Юрий Хаджимуратович, остановите насилие!». Молодая мама с коляской пишет несколько слов на листочке прямо на ходу. Подросток идет с листком, на котором написано «Мои родители - не наркоманы!».

- Куда мы дальше идем? - спрашивает девушка.

- Похоже, прямиком на биржу труда! - усмехается ее соседка.

Женщина с тростью не может идти вместе со всеми, но стала на край тротуара с белой розой, чтобы поддержать марш солидарности. Навстречу колонне идет пенсионерка, машет рукой, что-то говорит. Упрекает? Нет, благословляет:

- Молодцы, деточки, какие же вы молодцы…

Колонна переходит дорогу строго по правилам, никто ничего не нарушает. Подъезжает колонна из двух десятков такси, все сигналят, многие машины украшены красными и белыми шариками, из окон доносится музыка - все это похоже на праздничный кортеж. Мимо несколько раз проезжает байкер на синем мотоцикле, из колонки у него гремит Цой.

Милиция не задерживает участников колонн солидарности, ее вообще не видно, снуют только автомобили ГАИ. В какой-то момент они перекрывают движение и отрезают часть таксистов.

Одна из колонн направилась к облисполкому. Участники мирного протеста подписывают обращение, которое намерены передать витебским властям.

- Пусть губернатор или мэр выйдут к нам, ответят на вопросы! - предлагает один из мужчин. - Не сейчас, пусть назначат время завтра или послезавтра, мы придем!

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Люди требуют остановить насилие. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Многие вышли с маленькими детьми. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Десятка два автомобилей такси подъехали, чтобы поддержать протестующих, со стороны это похоже на праздничный кортеж. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Молодая мама пишет плакат прямо на ходу. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Подросток несет табличку "Мои родители - не наркоманы!" Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Колонная с цветами и шариками растягивается в цепочку, чтобы не мешать пешеходам. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА