МВД заявило, что акции протеста, в четверг 13 августа, носили исключительно мирный характер

Цепочки солидарности, которые выстроились в Минске прочих городах Беларуси, настаивали на урегулировании всех вопросов ненасильственными методами
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Прошедшие сутки, 13 августа, стали самыми спокойным за последние четыре дня протестов, сообщает официальный телеграм-канал МВД. Проходившие акции в основном были мирные. Цепочки солидарности, которые выстроились в Минске и прочих городах Беларуси, настаивали на урегулировании всех вопросов ненасильственными методами.
Только считаные случаи носили агрессивный характер. Например, в Витебске телесные повреждения получил сотрудник ОВД, также ему камнем повредили служебное авто. Сейчас силовики дают правовую оценку действиям нарушителей. Помимо этого, сотрудники проводят проверку по фактам размещения в интернете материалов оскорбительного характера в отношении милиционеров из Гродненского региона. Также расследуют публикации угроз их близким. За прошедшие сутки было составлено всего 102 протокола об административном правонарушении.
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