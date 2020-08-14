Минздрав: 16 медицинских работников, которые были задержаны на акциях протеста, освобождены

В Минздраве рассказали, что медицинских работников освободили из ИВС Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве здравоохранения рассказали, что 16 медицинских работников, которые были задержаны на акциях протеста, освобождены. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Минздрава.

«Поиск медиков осуществлялся Министерством здравоохранения совместно с сотрудниками МВД. На данный момент освобождены уже 16 медицинских работников. Многие из них уже успели выйти на работу», - сообщили в ведомстве.

Также в Минздраве отметили, что на данный момент сотрудников здравоохранения среди задержанных нет. И призвали граждан, что если у кого-то имеется иная информация, то немедленно ее сообщить в Министерство здравоохранения.

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Задержанных во время протестов людей начали выпускать посреди ночи с 13 на 14 августа. Они выходят и рассказывают, в каких условиях содержались и как к ним относились. (подробности)