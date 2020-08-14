Ситуация у Дома правительства в Минске: силовики опустили щиты, но стоят, протестующие сидят и поют

Силовики около Дома правительства опустили щиты - девушки плачут и обнимают их Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К вечеру 14 августа у Дома правительства собрались тысячи человек. В их числе - сотрудники МТЗ, которые прошли колонной по проезжей части вдоль проспекта. Дом правительства охраняют силовики в военной форме. Они опустили щиты. К некоторым подбегали девушки, обнимали, дарили цветы. Многие плакали, говорили "Мы один народ".

В результате вечером около восьми часов у Дома правительства - несколько тысяч человек. Все очень мирно, люди сидят прямо на площади, за земле. Пришли работники Академии наук, в первых рядах сидят медики, пришли также работники железной дороги, по-прежнему остаются сотрудники МТЗ. Периодически все по очереди скандируют названия предприятий, сотрудники которых присутствуют - "Белмедпрепараты", МТЗ, Беларускалий...

У Дома правительства собрались тысячи человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Из Дома правительства никто не вышел, но, кажется, люди уже и не ждут. Они общаются, поют песни, скандируют лозунги.

- Мы будем приходить каждый день, - говорят люди.

Все мирно, пока омона или автозаков не видно. Никого не разгоняют.

- Люди не расходятся – даже, пожалуй, их становится больше, - передает наш корреспондент.

После восьми вечера на площадь пришел директор Купаловского театра Павел Латушко вместе с сотрудниками театра. Он сказал, что хочет, чтобы все виновные в насилии на акциях и при задержаниях были наказаны, а глава МВД должен подать в отставку. На вопрос, не боится ли он, Павел Латушко ответил "А что противозаконного я сказал?"

Силовики опустили щиты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Силовиков у здания много, вход в Дом правительства перекрыт. Все отходят назад и кричат силовикам: «Не провоцируйте!» Людей просят разойтись, они отвечают: «Мы везде».

Пришли поддержать людей и медики из скорой помощи из Минска. Люди подходили их благодарить, те отвечали улыбками.

- Работать тяжело. Пулевые ранения, травмы... - рассказывают о последних днях они. - Среди медиков нет людей, которые поддерживаю то, что происходит в стране последние 5 дней. Что касается коронавируса, то Александр Григорьевич, сказал, что коронавирус мы победили... А если серьёзно, то сейчас лучше, чем было в мае, но после таких собраний неизбежно последует вспышка.

Девушки плачут и обнимают их. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Передают, что из Уручья в сторону центра едет спецтехника, но пока вокруг площади Независимости ее не заметно, ОМОНа тоже не видно.

В конце концов около девяти вечера люди приняли решение расходиться. Перед этим они почтили память жертв протестов минутой молчания.

Экс-кандидат в президенты Владимир Некляев тоже пришел. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Людей просят разойтись. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Протестующие остались на площади Независимости. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Девушки подарили цветы силовикам. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дом правительства охраняют силовики в военной форме. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Руководитель Купаловского театра Павел Латушко пришел на площадь. Фото: Павел МАРТИНЧИК