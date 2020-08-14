«Молчать больше невозможно - остановите насилие»: Надежда Скардино высказалась о происходящем в Беларуси

Надежда Скардино призвала остановить насилие. Фото: БелТА

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино высказалась о ситуации в Беларуси. Она призвала сотрудников правоохранительных органов остановить насилие. Об этом именитая спортсменка написала на своей странице в Инстаграм.

«Я призываю остановить насилие. На данный момент я нахожусь не в Беларуси. Я не могу представить всего того, что там происходит, не могу прочувствовать всю боль и страх, которые ощущают жители этой страны. Беларусь мне стала родной. Я вижу фото и видео, читаю то, что пишут белорусы о протестах. Все это невозможно больно. Не знаю, смогут ли меня услышать те, кто может повлиять на ситуацию, но молчать больше невозможно», - заявила биатлонистка.

Она призвала сотрудников правоохранительных органов остановить ужас, происходящий в стране.

«Вражда порождает еще большую вражду. Насилие порождает еще большее насилие. Уже многие призвали людей не отвечать на агрессию и не вестись на различные провокации. Белорусы - честный и мирный народ, которым я горжусь», - подчеркнула Скардино.