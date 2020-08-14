В Витебске мирный протест поддержали художники - они вышли на улицу с белыми холстами

В Витебске мирный протест поддержали художники Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Витебске 14 августа с утра продолжаются мирные акции протеста. Цепи солидарности проходят по разным районам города.

Около 16 часов протестующие собрались у облисполкома. Они приглашали власти к диалогу, но никто из представителей властей к ним не вышел. Площадь около облисполкома была заполнена людьми практически полностью. Протестующие передали в облисполком петицию, которую подписали более 600 человек, и направились к городскому исполкому. Из мэрии к ним тоже не вышел никто. И в городском, и в областном исполнительных комитетах людям предложили приходить в понедельник, в рабочее время.

В цепь солидарности около художественного музея стали художники. Они держали в руках белые холсты. Потом протестующие направились к железнодорожному вокзалу, чтобы поддержать цепь солидарности железнодорожников.

Железнодорожники простояли на мосту, который проходит над путями, около часа. В руках у них были плакаты "БЧ против насилия". Некоторые держали распечатки цитат из Конституции. По словам железнодорожников, в цепь солидарности стали только рядовые работники, никто из руководства не поддержал их.

-Мы не можем бастовать, железная дорога - это последнее, что будет работать, если даже все производства остановятся, - говорят двое мужчин в форме. - Но мы не могли остаться в стороне и не выступить против насилия.

Колонна, пришедшая от горисполкома, соединилась с железнодорожниками и направилась через мост Блохина к площади Победы. В это время по проспекту Фрунзе пошла цепь солидарности медиков. На площади Победы они присоединились к основной колонне.

Колонна протестующих против насилия, в которой, по некоторым оценкам, идет около пяти тысяч человек, двинулась к изолятору временного содержания, куда все эти дни свозили задержанных во время мирных акций протеста в Витебске.

Художники встали в цепь солидарности Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Железнодорожники также выступили против насилия Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Никто из представителей витебских властей не вышел на разговор с протестующими. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

На ступенях исполкома женщины оставили цветы - в память об убитой вере в справедливость. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Витебские железнодорожники стали в цепь солидарности против насилия. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Витебск продолжает выступления против насилия - 14 августа в цепи солидарности встали несколько тысяч человек. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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