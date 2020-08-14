В МИД Литвы рассказали, что готовы оказать финансовую помощь для белорусов, которые пострадали от насилия

В МИД Литвы готовы оказать финансовую помощь белорусам, которые пострадали от насилия. Фото: ru.delfi.lt

В МИД Литвы рассказали, что готовы выделить средства для белорусов, которые пострадали от насилия. Об этом на своей странице Twitter 14 августа сообщил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

«Мы решили оказать финансовую помощь для того, чтобы поддержать лечение тех белорусов, кто был ранен во время недавних актов жестокости во время мирных протестов в Беларуси», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Беларуси уже на протяжении нескольких дней проходят протесты. В четверг, 13 августа, президенты Литвы, Латвии, Польши и Эстонии обратились к Лукашенко с совместным заявлением.

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