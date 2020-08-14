Лукашенко обратился к белорусам: Ну не высовывайтесь на улицы сейчас. Вас используют как пушечное мясо

Лукашенко обратился к белорусам. Фото: БелТА

Александр Лукашенко обратился к белорусам и призвал их не выходить на протесты. Об этом сообщает БелТА.

«Ну не высовывайтесь вы на улицы сейчас. Вы должны понять, что вас вместе с детьми вашими используют как пушечное мясо. Понаехали же к нам из Ураины, Польши, Голландии. И из России этой откртытой, Навального и так далее. Уже даже агрессия началась против страны», - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что в Минске, собственно, как и в Беларуси, катастрофы еще пока нет.

«Пока не слишком еще перенапряжена ситуация, но проблем и вопросов хватает. И их необходимо решать. Мы уже сегодня четко видим, что происходит. И видим сегодня действующих лиц. Мы ранее уже говорили о том, что организаторы всего, что происходит, являются люди из-за границы. А в первых рядах идут люди к приличным криминальным прошлым. Ну и наши дети, а где уже и не совсем дети», - рассказал президент.