Лукашенко высказался о протестах: Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут?

Лукашенко высказался о протестах. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 14 августа высказался о протестах, которые уже на протяжении нескольких дней, происходят в Беларуси. Об этом сообщили в БелТА.

«На данный момент я не могу кому-либо предъявить претензии за все происходящее. Вы же видите, как ситуация развивается. Единственное, о чем я буду просить и министра, и других: мы же славяне, если человек упал на землю и лежит, то не надо его избивать. Должен быть какой-то тормоз. Я понимаю, что подло, когда со спины заходят и бьют этих ребят милиционеров. У парня позвоночник переломан, и он инвалид», — рассказал Лукашенко.

Он также добавил, что очень сложно матерям этих детей.

«Синяки. Ну плохо, что синяки, но они пройдут, а на ноги человека уже не поставишь. Полсотни человек уже пострадало. Это что, Омоновцам или милиции надо? Они спокойно тренировались и жили в этой казарме. Но они вышли, чтобы граждан защитить, а те им нож в спину. С ножами на ГАИ…Это же все было сделано специально.», — заявил президент.

Он также обратился к родителям тех детей, которые выходят на протесты. И призвал, чтобы дети остались дома.

Лукашенко заявил, что сейчас надо всем «остановиться, взять голову в руки и успокоиться»

«А как вот военному человеку действовать? Что мне делать в этой ситуации? Хотите, чтобы я сидели ждал, пока Минск вверх перевернут? Нам надо дать время, чтобы навести порядок», — резюмировал Лукашенко.