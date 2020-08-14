Германия призвала Евросоюз обсудить санкции против виновных в применении насилия в Беларуси

Германия будет обсуждать в Совете Евросоюза события в РБ. Фото: EAST NEWS

14 августа на брифинге в ЕС официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Ангела Меркель весьма жестко осудила применение насилия против мирных граждан в Беларуси. Правительство западной страны было очень потрясено информацией о жестокости в отношении задержанных. Политики считают, что Евросоюз должен вынести на обсуждение санкции против ответственных лиц за нарушения прав человека, пишет ТАСС.

«Мне хотелось бы от имени госпожи Меркель снова решительно осудить применение жестокого насилия против мирных демонстрантов», - сказал он. - «Она особенно осуждает, что тысячи были задержаны просто из-за их участия в мирных протестах, канцлер потрясена информацией о том, что с ними весьма жестоко обращались», - добавил представитель.

«Республика Беларусь обязана незамедлительно и без каких-либо предварительных условий освободить людей и предоставить им право собраться, выражать мнение и получать любую информацию», - подчеркнул Зайберт, отметив, что в стране «огромное количество людей» вышло на улицы городов, была прекращена работа на предприятиях. Все ради мирного заявлении своего политического мнения». Он отмечает, что нужно ли еще более яркое отражение недовольства и отчаяния белорусов, связанных с ситуацией и событиями вокруг президентских выборов.

«Правительством ФРГ поддерживаются все граждане, кто мирно выражает свою волю, что в демократическом обществе - это право любого человека. Тот факт, что сейчас это фундаментальное право в Беларуси просто закатывают в грязь - совсем неприемлем, - сказал представитель. «Германия будет обсуждать в Совете Евросоюза события в РБ. Нам кажется, что при этом нужно будет обговорить санкции против тех, кто отвечает за нарушения прав человека», - отметил Зайберт.

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