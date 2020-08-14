Главы МИД ЕС вводят новые санкции против Беларуси

На переговорах дипломаты рассматривают различные варианты возможных действий Евросоюза, один из них - введение санкций против Беларуси и возможное начало поддержания оппозиции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министрами иностранных дел из 27 стран Европейского союза было принято решение о вводе новых санкций по отношению «к официальным лицам Беларуси, которые в ответе за насилие и нарушение прав человека», сообщает ТАСС.

«Есть консенсус. Политическое решение о введении санкций достигнуто», - сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Главами министерств иностранных дел ЕС поручено дипломатическим службам, чтобы они составили соответствующий черный список. Ответ на вопро,с будет ли президент Беларуси Александр Лукашенко включен в этот список, не прозвучал.

14 августа министрами иностранных дел стран Евросоюза проводится внеплановая видеоконференция по ситуации в РБ. На переговорах дипломаты рассматривают различные варианты возможных действий Евросоюза, один из них - введение санкций против Беларуси и возможное начало поддержания оппозиции. Пока полная договоренность между ними отсутствует. К этому моменту, по санкциям они планируют вернуться на следующей встрече глав МИД Евросоюза, которая состоится с 27 по 28 августа в Берлине.

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Если гражданин отсутствует в списках, то можно оставлять свою контактную информацию для обратной связи (подробности).