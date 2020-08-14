Генпрокуратура РФ: Задержанные 29 июля под Минском российские граждане, вернулись на родину

В Генпрокуратуре России рассказали, что 32 задержанных под Минском россиянина, вернулись на родину. Фото: rbc.ru

В Генеральной прокуратуре России рассказали, что 32 гражданина РФ, которые были задержаны под Минском в июле, вернулись на родину. Еще один человек, у которого помимо российского гражданства есть еще и белорусское, остается пока на территории Беларуси. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«В соответствии с ходатайством генпрокурора России Игоря Краснова, которое датируется 5 августа, в порядке, который предусмотрен Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, а также семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, 32 гражданина России пересекли государственную границу. На данный момент они находятся на территории Российской Федерации», - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве также добавили, что передача граждан России была осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства России и Беларуси. Также все осуществлялось при тесном взаимодействии органов прокуратуры обеих стран.

В Генпрокуратуре также сообщили, что в России продолжат и дальше разбираться в ситуации, которая сложилась вокруг задержанных граждан.