Минздрав опроверг информацию об уголовном преследовании или увольнении в случаях участия медработников в акциях солидарности

Минздрав и Белорусский профсоюз работников здравоохранения только просят не провоцировать нарушение правопорядка и трудовой дисциплины Фото: Иван МАКЕЕВ

В своем официальном телеграм-канале Минздрав опроверг информацию об уголовном преследовании или увольнении медработников в случае их участия в проходящих по всей стране акциях солидарности. Министерство уточняет, что текст, который выставлен в соцсетях, со ссылкой на слова министра и первого замминистра, не соответствует действительности. Министерство здравоохранения официально заявило, что никому из медработников не запрещено высказывать свою гражданскую позицию в нерабочее время.

Вместе с белорусским профсоюзом работников здравоохранения они попросили только не создавать провокации нарушения правопорядка и трудовой дисциплины.

«К счастью, акции, прошедшие сегодня без каких-либо эксцессов, не помешали нам завершить процесс освобождения наших сотрудников, задержанных ранее, так как любые провокации могли его сорвать», - отметили в Минздраве.

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