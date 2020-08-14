Бизнесмен Виктор Прокопеня: Главное, что можно сейчас сделать, - это оказать финансовую поддержку пострадавшим

Виктор Прокопеня также отреагировал на ситуацию в Беларуси. Фото: vbiznese.by

Бизнесмен Виктор Прокопеня не смог оказаться в стороне от тех событий, которые уже на протяжении нескольких дней происходят в Беларуси. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Мы не можем осознать до конца весь тот кошмар, который произошел с людьми за последние несколько дней. Мы понимаем, что психика и здоровье многих были сломаны на долгое время, если не навсегда. Главное, что можно сейчас сделать, - это оказать финансовую поддержку пострадавшим», - подчеркнул Прокопеня.

Он также добавил, что компания currency.com выделяет в фонд тех, кто пострадал в результате мирных протестов, 100 тысяч долларов. Эти деньги, по словам Прокопени, пойдут на реабилитацию людей.

«Уже в ближайшее время мы предоставим возможность для пожертвований всем клиентам нашей компании. Я призываю бизнес и IT-сообщество, чтобы они тоже к нам присоединились», - отметил бизнесмен.