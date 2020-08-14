Пропал белорусский театральный критик - внук известного историка Миколы Ермоловича (Нашелся!)

Дмитрий Ермолович-Дащинский. Фото: Фейсбук

Сообщение о том, что пропал известный белорусский театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский, пришло из Киева. Украинская режиссер и актриса Людмила Колосович написала сегодня в своем Фейсбуке: "Вчера, 13 августа, в 21.00 должен был выехать из МИНСКА и сегодня утром приехать в КИЕВ. НЕ ПРИЕХАЛ!!! Последняя переписка через интернет была вчера в 20.30. В интернет Дмитрий не выходит уже сутки, телефон вне зоны. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА!!!"

На 21.45 14 августа сведений о Дмитрии нет. Только пользователь Фейсбука Anna Volkova пишет: "Я дозвонилась на Intercars. Сказали, что из Минска выехал". Как пишут друзья и коллеги Дмитрия, завтра попытаются через компанию связаться с водителем автобуса.

Дмитрий Ермолович-Дащинский - внук режиссера, актера, педагога и основателя ряда народных театров Валентина Ермоловича. Его двоюродный дед - историк Микола Ермолович.

ОБНОВЛЕНО: Дмитрий вышел на связь. Он написал в своем Фейсбуке, что как никогда долго проходил белорусско-украинскую границу, а затем у него отказали все средства связи, на которые он полагался.