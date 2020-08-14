Медики 3-й минской больницы: «Мы требуем прекращения применения пыток к задержанным и использования медтранспорта силовиками»

В открытом обращении медики требуют прекратить пытки к задержанным. Фото: www.facebook.com/krasevasl

В Фейсбуке на странице сотрудницы 3-й городской клинической больницы имени Клумова в Минске Анны Новиковой размещена фотография открытого обращения коллектива больницы и листы с подписями медиков. Анна подписала это фото так: "Море талантливых, смелых, красивых, неравнодушных людей! Я говорю Вам спасибо за то, что Вы есть!".

Сотрудники учреждения здравоохранения говорят, что не могут оставаться равнодушными к происходящему в стране. Они подписываются под следующими словами:

"Мы осуждаем унижение чести и достоинства людей, применение грубой физической силы, насилия и неприемлемую по масштабам жестокость представителей силовых структур в РБ". "Мы требуем не препятствовать медработникам в оказании необходимой помощи нуждающимся людям, в том числе задержанным". "Мы требуем прекращения пыток к задержанным и осуждения виновных в их применении". Мы требуем немедленного прекращения использования травмирующего и смертельно опасного оружия представителями силовых структур по отношению к безоружным гражданам". "Мы требуем прекращения использования медицинского транспорта силовыми структурами".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Буханка хлеба на 120 человек, сон по очереди, по ночам крики людей»: задержанные после выборов выходят с Окрестина

Минздрав опроверг информацию об уголовном преследовании или увольнении в случаях участия медработников в акциях солидарности

«У врачей, которые приезжают с Окрестина и РУВД, руки трясутся»: медики в знак протеста вышли к больнице скорой помощи

«Сделали табличку из хлеба, спичкой написали на ней телефоны и передали тем, кто вышел первым». Известный гид три дня провел в Жодинском СИЗО