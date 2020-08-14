В Госпогранкомитете рассказали, что депутату Европарламента Роберту Бедроню было отказано 14 августа во въезде в Беларусь. Фото: pixabay.com

В Госпогранкомитете рассказали, что депутату Европарламента Роберту Бедроню было отказано 14 августа во въезде в Беларусь. Данную информацию подтвердил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский. Об этом сообщает БелаПАН.

«Депутат Европарламента Роберт Бедронь 14 августа не был пропущен на территорию Беларуси. Ему отказали во въезде. Органы, которые приняли решение об отказе, не обязаны предоставлять информацию иностранцам об основании принятия решений», - рассказал Бычковский.

Также стало известно, что докладчику Европарламента по Беларуси Петрасу Ауштрявичюсу аннулировали билеты.

«В аэропорту Вильнюса авиакомпания аннулировала мой билет. Я не знаю, с помощью каких сил все это было сделано, но так случилось, что в Минск я так и не прилетел», - заявил Ауштрявичюс.

Он также добавил, что тот факт, что не пустили в Беларусь ни его, ни Бедроня, может говорить лишь о том, что страна закрыта от Европы.

«Все это происходит вопреки диалогу, о котором говорил Владимир Макей и приглашал всех к диалогу. Но, на мой взгляд, полицейское государство есть полицейское государство. И его президент не руководствуется европейскими нормами», - подчеркнул Ауштрявичюс.

Он отметил, что они с Бедронем хотели получить достоверную информацию, но факт того, что их не пустили в страну, говорит в разы больше, чем официальные источники.

Напомним, что Бедронь и Ауштрявичюс планировали посетить Минск с 14 по 16 августа. Цель их визита - оценить ситуацию, которая возникла в Беларуси после прошедших президентских выборов, а также встретиться с теми, кто был задержан. Представители Европарламента планировали встречу и с представителями властей, неправительственных организаций и негосударственных СМИ.