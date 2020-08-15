Фотофакт: в Березе вышли на акцию протеста около 300 работников завода

Работники "Березастройматериалы" тоже приняли участие в акции против насилия. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Во многих белорусских городах проходят мирные акции протеста. Не исключением стал и город Береза, что в Брестской области. 14 августа во время обеда около 300 работников местного предприятия "Березастройматериалы" вышли на улицу, образовав длинную цепочку вдоль административного здания предприятия. Работникам завода в знак солидарности сигналили проезжающие мимо легковушки и фуры. К слову, в этот день кроме заводчан на улицы города вышли десятки жительниц Березы с цветами и белыми шарами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медики 3-й минской больницы: «Мы требуем прекращения применения пыток к задержанным и использования медтранспорта силовиками»

«Мы в офисе узнали и присоединились»: кто эти женщины в белом, которые 12 августа устроили яркую акцию

«Буханка хлеба на 120 человек, сон по очереди, по ночам крики людей»: задержанные после выборов выходят с Окрестина