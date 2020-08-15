Украина возмущена обвинениями Лукашенко в дестабилизации обстановки в Беларуси

В то же время доказательства об участии в террористической деятельности 28 наемников ЧВК Вагнера, которых задержали в Беларуси, имеются, — заявляют в украинском МИДе. Фото: kp.ua

МИД Украины обеспокоен некоторыми выступлениями правительства РБ об участии украинцев в протестах и их организации против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80% голосов. Выступая с заявлением, представители министерства отметили, что возмущены тем, что президент дружественного Украине государства обвиняет ее граждан в дестабилизации ситуации в Беларуси. Доказательств этого не имеется, сообщает БелаПАН.

«В то же время доказательства об участии в террористической деятельности 28 наемников ЧВК Вагнера, которых задержали в Беларуси, имеются, - заявляют в украинском МИДе. - Они были конкретно прописаны в запросе на выдачу, который Украина отправила в столицу Беларуси, чтобы виновные в преступлениях предстали перед судом. Но вместо этого вагнеровцы с благословения белорусских властей вернулись в Россию, чтобы продолжать свою преступную деятельность и далее на территориях иных государств», - отмечается в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Германия призвала Евросоюз обсудить санкции против виновных в применении насилия в Беларуси

Тот факт, что право выражать свое мнение в Беларуси просто закатывают в грязь - совсем неприемлем, - сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (подробности).