Белорусская научно-промышленная ассоциация потребовала немедленно прекратить насилие в отношении граждан

Бизнес-союз считает, что действия, повлекшие угрозу жизни и здоровья граждан, а также нарушениям избирательного законодательства должна быть дана правовая оценка. Скрин видео: tvr.by

Белорусская научно-промышленная ассоциация (БНПА) выступила с заявлением о немедленном прекращении насилия в отношении мирных граждан, сообщает БелаПАН. Нужно отметить, что организация объединяет более 650 промышленников.

В заявлении ассоциации говорится, что ее члены категорически не приемлют подходы, которые ведут к расколу общества. «Офицеры, отдающие приказы своим подчиненным, должны вспомнить, что давали присягу народу и обязаны его защищать. Мирное выражение протестов не дает никаких оснований для применения силы», - отмечается в заявлении.

Ассоциация считает, что имеющуюся на данный момент ситуацию создали ошибки государства «при попытках построения диалога с обществом, а также недостаточное уважение к мнению граждан, трудовых коллективов и общественных групп - все это накапливалось долгие годы и получило взрывной выход в прошедшую президентскую кампанию».

В этой ситуации пострадало множество белорусских семей, в том числе и семьи членов БНПА.

Бизнес-союз считает, что действиям, повлекшим угрозу жизни и здоровья граждан, а также нарушениям избирательного законодательства должна быть дана правовая оценка, каждый случай насилия должен быть расследован, а виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законами Республики Беларусь.

Проведение выборов было «непрозрачным и нечестным», поэтому негативная реакция общества была предопределена, говорится в заявлении БНПА.

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