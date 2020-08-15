На телефоне имелись скриншоты телеграм-канала. Белорусская таможня отказала во въезде двум альпинистам из Польши

Туристы также не смогли объяснить, где будут жить в это время в столице и предоставить соответствующие документы. Фото: gpk.gov.by

13 августа вечером в пункте пропуска Национальный аэропорт «Минск» на рейсе, прибывшем в белорусскую столицу из Варшавы, пограничники выявили у двоих граждан Польши 1990 и 1996 годов рождения подозрительный багаж. Прибывшие заявляли, что занимаются альпинизмом на профессиональном уровне и приехали в нашу страну с целью туризма, а о том, что сейчас происходит в Беларуси, они не в курсе, сообщает сайт Госпогранкомитета.

Пограничники сработали профессионально. Они осмотрели смартфон одного из поляков и обнаружили там скриншоты одного известного вбросами недостоверной информации деструктивного телеграм-канала. Также они выявили, что прибывшие тщательно подбирали города, в которых зафиксированы протесты. Были у них и контакты правозащитников и райотделов милиции.

Альпинистское снаряжение у гостей состояло лишь из веревки, карабинов и обвязов. По мнению пограничников, профессиональная фото- и видеоаппаратура, в которую входили зеркальные фотоаппараты со сменными объективами, видеокамеры GoPro, совсем не бюджетный квадрокоптер с возможностью фото- и видеосъемки, профессиональные микрофоны, а также большое количество электронных накопителей, ноутбуки, палатки и спальные мешки говорят о совсем другом виде деятельности ребят. Туристы также не смогли объяснить, где будут жить в это время в столице, и предоставить соответствующие документы.

После проведенных разбирательств на основании Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» им отказали во въезде в нашу страну. Ближайшим рейсом граждан Польши отправили обратно в Варшаву.

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