"Это уже угроза не только Беларуси". Лукашенко собрался звонить Путину

«У меня оказывается в Москве нашли какой-то дом, – Я сейчас публично хочу сказать: заберите!» — сказал президент. Скрин видео: t.me/pul_1

В Минске Александр Лукашенко проводит совещание, на котором обсуждает с правительством все актуальные темы, сообщает телеграм-канал Пул Певого. Президент распорядился, чтобы его связали по телефону с президентом России Владимиром Путиным, так как все происходящее сейчас - это «угроза не только Беларуси».

«Защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства - Союзного государства и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились, - отметил глава государства. - Эти, что бродят по улицам, этого не понимают».

Лукашенко был поднят вопрос и фейков в свой адрес. «Постановочные кадры, фейки... У меня, оказывается, в Москве нашли какой-то дом, - сказал президент. - Я сейчас публично хочу сказать: заберите! Нашли - заберите. У меня и в Беларуси собственности нет. Начинают эти фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера. Оказывается, я не то умер, не то заболел. Это все крутится для чего? Чтобы у народа создать вот это вот настроение подленькое. Не получится. Мы этого допустить не должны!» - добавил Лукашенко.

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Президент также добавил, что не может сегодня кому-либо предъявить претензии за все происходящее (подробности).